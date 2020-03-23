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فن

بـ نظارة شمس أنيقة.. عمرو سعد في أحدث ظهور.. شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:40 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
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محمد بدران
نشر الفنان عمرو سعد صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر النجم عمرو سعد بإطلالة كاجول وارتدى تيشيرت اسود نص كم ونظارة شمس كبيرة الحجم، نالت اعجاب متابعبة.

يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد لكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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