بعد شفاء 29 مصابا بـ كورونا.. شاهد رد فعل طاقم مستشفى الحجر الصحي بـ إسنا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لاحتفالات طاقم وأفراد أمن مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحي المخصص لكورونا.





وأكد عدد من شباب مدينة إسنا محافظة الأقصر، اليوم الإثنين ، أن الاحتفالات ابتهاجًا من العاملين بالمستشفى بشفاء 29 حالة بين المعزولين من المصابين بالفيروس بعد التأكد من سلبية تحاليلهم بالكامل.





















وعبر عمال النظافة وأفراد الأمن بمستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي الخاص بمصابي كورونا بمحافظة الأقصر عن سعادتهم بتواجدهم بالمستشفى فى المساعدة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام العاملون بالمستشفى بث فيديو مباشر الجمعة من أمام مبنى المستشفي لإرسال رسالة أمان للمواطنين مؤكدين أنهم سعداء بمشاركتهم فى هذه الملحمة الطبية لمعالجة مصابي كورونا وأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عن هروبهم من المستشفي عار تمام من الصحة وأنهم متواجدون بكامل قوتهم.

وأرسل الطبيب حسام فتحى أحد الأطباء المتواجدين بالمستشفى تحية إجلال وتعظيم للتمريض الموجود سواء الأساسي من الأقصر وتمريض الأمانة وتمريض إسكندرية قائلا: "بيقعدوا جنب العيان بكورونا 12 ساعه يوميا متواصله يدوهم علاجهم ويتابعهوهم لحظة بلحظة".

وأوضح الطبيب أنه تم تدريب الأطباء المتواجدين على أعلى مستوى من قبل الدكتورة الهام استشاري مكافحة العدوى بالوزارة والدكتور محمد حمزة .

وأكد الطبيب أن الأطباء يعملون وفق بروتوكول وجايد لاينز منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية بشكل احترافي وفي استغلال أمثل للإمكانات المتاحة واللي تعتبر كويسة نوعا ما من باب الأمانة الدنيا مش سوداوية آوي".



