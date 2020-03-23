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رياضة

طريقة غريبة لاستكمال الدوري السعودي.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
بعد قرار وزارة الرياضة السعودية بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية في المملكة حرصًا منهم على على تفشي وباء كورونا "كوفيد-19"، بات أمر عودة الدوري السعودي مرة آخرى خلال إبريل كما كان مقرر له أمرا مستحيلا.

وقد قدم الاتحاد السعودي عدة اقتراحات لإنهاء المسابقة بتحديد بطل لها وتحديد الهابطين أيضا لاستكمال المنافسة وأيضا إعطاء فرصة للأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لالتقاط الأنفاس للاستعداد للموسم الجديد.

وقد اقترح الاتحاد السعودي حل المربع الذهبي لتحديد بطل الدوري والهابطين أيضا وتحديد المراكز الآسيوية عن طريق مواجهة صاحب المركز الرابع في الترتيب "الأهلي" صاحب المركز الثالث "الوحدة" والفائز منهم يواجه نادي "النصر" وينتقل الفائز من تلك المواجهة لمجابهة نادي الهلال على اللقب.


ونفس النظام يطبق على فرق المؤخرة لتحديد الهبوط، حيث يواجه فريق العدالة نظيره ضمك، ويتأهل الفائز لمواجهة الفتح ويتأهل الفائز من مواجهة الفتح لمواجهة الاتحاد.

يعد هذا النظام ليس غريبا على الدوري السعودي حيث تم العمل به من سنة 1991 إلى العام 2007.

ويتصدر نادي الهلال السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة قبل الإيقاف الذي طال الدوري.
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