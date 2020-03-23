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حوادث

ضبط عصابة مسلحة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بـ 15 مايو

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:06 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبرى
ألقى رجال المباحث القبض على عناصر تشكيل عصابى مسلح بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية باسلوب توصيل الأسلاك.


فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو  قيام 2 من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بإسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

 أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).


واعترفا بارتكاب ٤ حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لدى عملائهم (ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيئى النية") أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما ضبط بحوزتهم عدد ٥ دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة.

 وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وإنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
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