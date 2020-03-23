نشرة كورونا الفنية.. إصابة هارفي وينشتاين وهيفاء وهبي تتبرع بـ40 مليونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بتطور الحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، هنا نستعرض أبرزها:









وجّه الفنان تامر حسنى مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال نشر صورة لزجاجة مياه.





تعرض عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، لهجوم كبير من متابعيه بعد تغريدته عن أزمة فيروس كورونا، والتي كتبها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





شاركت النجمة أحلام جمهورها بتغريدة، دعت الله فيها بأن يأتي شهر رمضان والمساجد مفتوحة، قائلة: "اللهم إن مساجدنا أظلمت وشهر رحماتك الفضيل قد دنا فلا تحرمنا سماع تراتيلِ التراويح ولا بكاء الإمام في تهجدهِ ولا رؤية المُصلين يصطفون كالبنيانِ المرصوصِ في تبتلهم،ولا تغبرّ كُتبك في بيوتك من هُجرانها في شهرٍ أُنزلت فيه، ولا تحرمنا من عمرةٍ تعدل حجةً مع نبيك، اللهم اصرف عنا الوباء".





وجه الفنان محمد هنيدي رسالة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا من خلال نشره فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"







