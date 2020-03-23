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محافظات

محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اتخاذ تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية.

وناشد المحافظ، خلال جولة له اليوم في مدينة بسيون، الأهالى البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع أى سبيل لانتقال العدوى بالفيروس.

وأشاد المحافظ باستجابة رجال الأعمال بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة، حيث تبرع أحد رجال الاعمال بمدينة بسيون بكميات  كبيرة من المواد المطهرة والمنظفات بلغ وزنها 4 أطنان وأيضا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل كمامات ووقفازات ومطهرات.
محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا
محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا
محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا
محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا
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