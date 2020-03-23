محافظ الغربية: تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اتخاذ تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية.





وناشد المحافظ، خلال جولة له اليوم في مدينة بسيون، الأهالى البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع أى سبيل لانتقال العدوى بالفيروس.



