شاهد.. أبرز القرارات القاسية من دول العالم لمواجهة كورونا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن "العالم ينتفض بقرارات قاسية لمواجهة زحف كورونا".





وأضاف التقرير، أنه من أجل مكافحة كورونا، قامت مدينة ساو باولو البرازيلية بإنشاء حجر صحى عام لمدة 15 يوم بدءا من الثلاثاء.





وأفاد التقرير، أنه بالإضافة إلى ساو باولو، قامت موسكو بغلق المسابح وأندية اللياقة البدنية، بالإضافة إلى إغلاق الشواطئ فى أستراليا، خاصة بعد تخطيها حصيلة المصابين بكورونا 1000 شخص.





كما تم إنشاء مستشفيات ميدانية فى الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بالفيروس، لافتا إلى فرض اليونان حظرا للتجول بعد تزايد عدد الإصابات بها.





وأعلنت نيوزيلندا بإتخذ إجراءات العزل التام لمدة أربع أسابيع، متابعا بإقامة أثنين من بيوت الأزياء الفرنسية بتصنيع كمامات للحد من إنتشار الفيروس.