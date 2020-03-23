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أخبار العالم

لمواجهة كورونا..مدير منظمة الصحة العالمية يوجه دعوة للرئيس السيسي..تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:38 م
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
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قسم الخارجي
وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دعوة للإهتمام والحفاظ على النظافة الشخصية في مواجهة فيروس كورونا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وحث المدير العام الناس إلى ضرورة الاهتمام القصوى بالأمر، وخاض في سبيل ذلك تحدي "الأيدى النظيفة" أو  Safe Hands Challenge. 

وتحدي الأيدي النظيفة، هو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية.

 ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

كما نشر مقطع تدوينه رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "أرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، لمواجهة تحدى SafeHands، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19".
 
كما وجه تيدروس أدهانوم جيبريسوس، التحدى إلى عدد من وزراء الصحة، بينهم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزير الصحة العامة بجمهورية أفغانستان الإسلامية، ووزير الصحة الإيرانى، ووزير الصحة الأردنى، ووزير الصحة الكويتى، ووزير الصحة الباكستانى، ووزيرة الصحة الصومالية، ووزير الصحة السعودى، ووزير الصحة الهندى، ووزير صحة المالديف، ووزير صحة نيبال.
  
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