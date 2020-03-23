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أخبار العالم

كورونا الجامح يواصل حصد أرواح البريطانيين.. والحكومة لـ المواطنين: التزموا منازلكم

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:12 م
كورونا الجامح يواصل
كورونا الجامح يواصل حصد أرواح اابريطانيين
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت بريطانيا اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 285 حالة؛ بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أعلنت نيكولا ستورجون، الوزيرة الأولى في اسكتلندا، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في اسكتلندا، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 14.

و دعت الحكومة البريطانية الجميع إلى البقاء في منازلهم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والحانات والمسارح وصالات السينما، اعتبار من مساء الجمعة وذلك لمواجهة انتشار كورونا.

وهدد جونسون بإغلاق المتنزهات إذا لم يحافظ الناس على مسافة الاجتماعية.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، حذر رئيس الوزراء الشعب البريطاني اليوم من أن أمامهم 24 ساعة لاتخاذ إجراءات الإبعاد الاجتماعي على محمل الجد ، أو أنه سيطبق إغلاقًا شاملًا على النمط الإيطالي ، بعد أن استمر الآلاف في انتهاك إجراءات مكافحة فيروسات كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة 5683 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد؛ فيما تعافى 135 شخصا فقط.
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