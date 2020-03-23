هولندا تسجل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد ضحايا فيروس كورونا

أعلنت هولندا، اليوم الاثنين، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ إلى جانب تسجيل 545 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4749.





كانت السلطات في هولندا قررت وقف استقبال جميع الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا حتى 4 أبريل المقبل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





وقالت الحكومة إنها ستستثني فقط الرحلات الجوية لإعادة الهولنديين من إسبانيا والطواقم الطبية.





واضطر مزارعون في هولندا إلى إتلاف ملايين الزهور في ذروة الموسم، بعد تراجع الطلب إثر تفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).





وقالت شركة إنتاج الزهور في هولندا "رويال فلورا هولند"، إن ما بين 70% و80% من إجمالي إنتاج هولندا السنوي من الزهور سيتم إتلافه، بحسب وكالة "فرانس برس".





وتأتي هولندا في مقدمة الدول المنتجة للزهور حول العالم، ويبلغ إنتاجها نحو أربعة ملايين زهرة من التيوليب فقط، يتم تصدير نصفها، بحسب وكالة "الأناضول".