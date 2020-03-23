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فن

أحمد جمال سعيد: لا يوجد من يناسب تأدية قصة حياة جدي فريد شوقي

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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ندى فكرى
يواصل الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان فريد شوقي، تصوير مسلسلات رمضان القادم.

وقال الفنان أحمد جمال سعيد إنه يقوم بتصوير مسلسل "الفتوه" المقرر عرضه في رمضان القادم، حيث يقوم بتأديه دور الفتوة ومعظم تصويره مع الفنان رياض الخولي وأحمد صلاح حسني وياسر جلال والمسلسل إخراج حسين المنباوي ، وتأليف هاني سرحان. 

وتابع أحمد جمال في تصريحه الخاص لصدى البلد قائلا إنه أيضا يقوم بتصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، حيث يقوم بتأديه دور ممثل مشهور ومعظم المشاهد تجمعه مع الفنانه ياسمين عبد العزيز والمسلسل بطوله بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير إلى جانب عدد كبير من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

و اكد " احمد جمال " انه لا يفكر تماما في تأديه دور معين و لكنه يفكر دائما علي ما يمكنه تقديمه للدور المعروض عليه و انه يتمني ايضا تأديه جميع ادوار الفنان الراحل فريد شوقي. 

و اشار " احمد جمال سعيد " إلى أنه بالرغم من وجود قصة حياة فريد شوقي و لكن لم يتم طرح إلي الان تأديه قصه حياته .

و اضاف "احمد جمال " حفيد الفنان الراحل فريد شوقي انه من الصعب جدا تجسيد شخصيه فريد شوقي من حيث طريقته و شكله و افكاره و لا اعتقد اني سأقوم بتأديه شخصيته لانه موضوع مقلق للغايه و لا اجد احد إلي الان مناسب لتأديه هذا الدور. 

 و اوضح " احمد جمال " ان معظم المسلسلات توقفت عن التصوير لحين الخروج من الازمه الحاليه بخصوص فيروس كورونا و اتمني من الناس تفهم الوضع و ان من يحمل المرض يقوم بنشره إلي 100 شخص و لذلك " اقعدوا في البيت و انزلوا للضروره " .

و يذكر ان آخر أعمال أحمد جمال الدرامية مسلسل نصيبي وقستمك، قصه" إتفضلوا في الصالون" الذي شاركه بطولتها هنا شيحة، نانسي صلاح، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.
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