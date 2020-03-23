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فن

تعليق نارى من نجل محمود ياسين على شائعة وفاة والده

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:32 م
محمود ياسين ونجله
محمود ياسين ونجله
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين تعليقا ناريا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعدما اشيعت عديد من الأخبار التى تفيد بوفاة الفنان القدير محمود ياسين. 

وقال عمرو : "الوالد بخير الحمد لله.. وربنا يهدي مروجي الإشاعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحه.. الحكاية أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات".


وكانت خرجت عديد من الشائعات الخاصة بوفاة الفنان محمود ياسين وهو الامر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية. 

وكشف الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين عن حقيقة الامر مؤكدا ان كل ما يتم تردده مجرد شائعات وغير حقيقية. 
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