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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا يتسارع.. و300 ألف مصاب في العالم

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:10 م
الصحة العالمية: وباء
الصحة العالمية: وباء كورونا يتسارع و300 ألف مصاب حول العالم
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رحيم يسري
طالبت منظمة الصحة العالمية، شعوب العالم بالبقاء في منازلهم، والتباعد فيما بينهم؛ للحد من انتشار وباء كورونا.

وحذرت الصحة العالمية، من "تسارع" وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الدول.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من معظم دول العالم.

فيما أشارت "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الإثنين، إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. 
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