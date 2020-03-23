الصحة العالمية تحذر: وباء كورونا يتسارع.. و300 ألف مصاب في العالم

طالبت منظمة الصحة العالمية، شعوب العالم بالبقاء في منازلهم، والتباعد فيما بينهم؛ للحد من انتشار وباء كورونا.





وحذرت الصحة العالمية، من "تسارع" وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الدول.





وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من معظم دول العالم.





فيما أشارت "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الإثنين، إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص.



