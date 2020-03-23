إثيوبيا على خطى الدبلوماسية المصرية.. نقف إلى جوار إيطاليا في مواجهة كورونا

تحاول إثيوبيا السير على خطى الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الجانب الإيطالي، خاصة وأن الشركات الإيطالية من أكبر المستثمرين في سد النهضة الإثيوبي.





وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بمستلزمات طبية إلى إيطاليا للوقوف إلى جانبها في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ووصلت مطار مالبينسا بإيطاليا، صباح الأحد، طائرة شحن جوي تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل مستلزمات طبية وقائية، أرسلتها الدولة المصرية إلى إيطاليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتحمل الشحنة التي نقلتها مصر للطيران، علي طائراتها نحو مليون قناع واقي من مصر للجانب الإيطالي للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا وسوف يتم إرسالهم إلى منطقة لومباردي الإيطالية.





ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء، أبي أحمد، أجرى الليلة الماضية محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.





وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن تضامن بلاده مع شعب إيطاليا في هذا الوقت العصيب. وقال أبي أحمد في تغريدة على تويتر: "سنتغلب على ذلك معًا ونتحد كمجتمع عالمي".





وكانت إيطاليا قد أعلنت عن 793 حالة وفاة أخرى ، في اليوم الثاني على التوالي من أكبر زيادة يومية في وباء البلاد الذي استمر أربعة أسابيع، حيث بلغ العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا 4،825.



