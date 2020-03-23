كان متواجدا في انتخابات النقابة وعضو بالمجلس الجديد.. تفاصيل إصابة محام بفيروس كورونا

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تم إبلاغه رسميًا بإصابة أحد أعضاء النقابة بفيروس كورونا.





وأضاف "عطية"، لـ"صدى البلد"، أن المحامي المصاب اختلط بالمحامين، سواء أثناء الانتخابات أو في الأيام الأخرى، موضحًا أنه ليس له الحق في الكشف عن تفاصيل المصاب ولا بياناته.





وتابع نقيب المحامين، أنه عرض الأمر على الزملاء لإبداء رأيهم في غلق النقابة، فضلًا عن الاجتماع بالمجلس لأخد رأيهم في الأمر ذاته.





وعلم "صدى البلد"، أن المصاب هو عضو بمجلس نقابة المحامين الحالي، وكان مرافقًا للنقيب الجديد طوال الانتخابات.





وأعلن نقيب المحامين، رجائي عطية، منذ قليل، ظهور حالات كورونا بين أعضاء النقابة.





وكتب نقيب المحامين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الزميلات والزملاء الأعزاء، ظهرت حالات كورونا بين بعض الزملاء، فهل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية؟".



