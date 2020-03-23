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منوعات

ماذا فعلت أم مصرية لمنع ابنها من النزول إلى الشارع.. شاهد

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخر لأم مصرية تمنع ابنها من النزول إلى الشارع بعد محاولته التسلل خارج المنزل خوفا عليه من إصابته بفيروس كورونا.


ويوضح الفيديو، الشاب وهو يتسلل لخارج المنزل بينما تقوم أخته بتصويره، وهي تصيح على امها لتهرع الأم نحو الباب وتغلقه مانعة ابنها من الخروج.


وفي مشهد ساخر ومرح هددت الأم بإبلاغ الشرطة على ابنها في حال خروجه إلى المنزل لتمنعه من النزول وتلقى أي عدوى من الخارج.


وأشاد رواد التواصل بموقف الأم في منع ابنها من النزول في ظل الظروف التي تعيشها مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
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