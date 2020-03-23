محافظ القاهرة يناشد أصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق 7 مساء

ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق فى الـ 7 مساء وذلك تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.









وتفقد محافظ القاهرة منطقتي الموسكي والعتبة عصر اليوم بعد إنهاء تواجد الباعة الجائلين فيهما.









وطالب المحافظ الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم و للوقاية من انتشار فيروس كورونا .









وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة.



