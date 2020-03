 رمضان يصل لأكبر عدد متابعين لقناته على اليوتيوب لفنان عربي 

View this post on Instagram

♥️🙏🏽 الحمدلله اكبر عدد مشاهدة لقناة فنان عربي على يوتيوب تخطت ال ٢مليار و٥٧٠مليون مشاهدة وذلك بفضل الله ثم الجمهور الغالي