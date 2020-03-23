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فن

 رمضان يصل لأكبر عدد متابعين لقناته على اليوتيوب لفنان عربي 

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة على الانستجرام يحتفل بها مع جمهوره بوصول عدد المتابعين له على اليوتيوب الى ٢ مليار و٥٥٠ مليون متابع ، وهذا يعتبر اكبر رقم لقناة فنان عربي.

وأرجع محمد هذا الفضل الى جمهوره الغالي الذى يعتز به دائمًا 


وجاءت التعليقات من المتابعين له كالآتى :

نمبر وان دايماً يا فنان كل النجاح والتوفيق لك 🙏❤️❤️

دايمًا متابعاك وبحب كل أغانيك 😍

الأسطورة الغالى بالتوفيق دائمًا يا فنان 

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل "البرنس" والذي سيعرض في رمضان المقبل على شاشات التليفزيون ، والذى أعلن عنه رمضان على صفحته بالانستجرام ليستعد جمهوره لمتابعته.
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