 رمضان يصل لأكبر عدد متابعين لقناته على اليوتيوب لفنان عربي 

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة على الانستجرام يحتفل بها مع جمهوره بوصول عدد المتابعين له على اليوتيوب الى ٢ مليار و٥٥٠ مليون متابع ، وهذا يعتبر اكبر رقم لقناة فنان عربي.





وأرجع محمد هذا الفضل الى جمهوره الغالي الذى يعتز به دائمًا









وجاءت التعليقات من المتابعين له كالآتى :





نمبر وان دايماً يا فنان كل النجاح والتوفيق لك 🙏❤️❤️





دايمًا متابعاك وبحب كل أغانيك 😍





الأسطورة الغالى بالتوفيق دائمًا يا فنان





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل "البرنس" والذي سيعرض في رمضان المقبل على شاشات التليفزيون ، والذى أعلن عنه رمضان على صفحته بالانستجرام ليستعد جمهوره لمتابعته.