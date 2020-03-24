«الغرف التجارية» تبدأ إجراءات توعية المستهلكين بالبقاء في المنازل للحد من انتشار كورونا.. تقليل ساعات العمل لمواجهة الفيروس.. مطالب بغلق المحلات والمخازن

3 إجراءات احترازية لشعبة الأدوات الصحية لمواجهة كورونا

الغرف التجارية تدشن مبادرة غلق المحال لمساندة الدولة في مواجهة كورونا

شعبة الأدوات المنزلية تناشد منتسبيها غلق المحلات والمخازن

أعلن عدد من التجار أعضاء الغرف التجارية بمختلف المحافظات في أنشطة متنوعة، اعتزامهم تدشين مبادرة "غلق المحال" التي تعمل في المجالات الأخرى غير السلع الغذائية والأساسية لمدة أسبوعين لمساعدة الدولة في تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال التجار إن هذه المبادرة تأتي دعمًا منهم لحث المواطنين على عدم نزول الشارع وتفادي الاحتكاك الذي يؤدي إلى مشاكل في ظل سعي الدولة إلى تخفيف التجمعات لتفادي انتشار فيروس كورونا.

أيد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، المبادرة مشددًا على أنها مبادرة مهمة في هذا الوقت الحرج والظروف الاستثنائية من تاريخ بلدنا الحبيبة ، لافتًا إلى أنها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات ، والسعي للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة من منتسبي الغرف التجارية.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بمبادرة أعضاء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ووقوفهم بجوار بلدهم في الأزمات ، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على منتسبي الغرف التجارية من التجار والصناع ومؤديّ الخدمات على مر العصور ، وأن الأزمات تشهد دائمًا روح بطولية من الشعب المصري ككل ومن منتسبي الغرف التجاري بصفة خاصة.

كما أشاد "العربي" بالدور الذي يقوم به قيادات الدولة خاصة الظروف الأخيرة التي تتعرض لها مصر وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته وقراراته التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الصناعات المصرية المختلفة ، فضلًا عن دور الحكومة الكبير وغير المسبوق خاصة في حسن إدارة الأزمات ، ومن ثَمَّ يجب علينا مساندة بلدنا وقيادتها في تنفيذ خطط الحفاظ على صحة مواطنينا ودعم الشارع المجتمعي بشكل يحافظ على الاستقرار العام لبلدنا.

وشدّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أنه في ظل هذه المبادرة هناك زيادة لدور الغرف التجارية في الحفاظ على توافر السلع بالسوق وزيادة المعروض منها ، خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي والمتابعة مستمرة من كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لرصد حالة السوق ورفع تقارير يومية عنها في ظل هذه الظروف الاستثنائية .

ودعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، تجار الأدوات الصحية والسباكة منتسبيها وأعضاء الشعبة؛ تقليل ساعات العمل، وزيادة مدة الأجازة الأسبوعية، وغلق جزئي للمحلات، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمتعاملين فى مجال الأدوات الصحيه سواء العاملين في القطاع أو العملاء، صرح بذلك حسام الدين راضي المستشار الإعلامي للشعبة.

وقوبل اقتراح شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، لدى التجار بالترحيب وسرعة الاستجابة؛ فمنهم من أعطى أجازة أسبوع بكامل الأجر ومنهم من أعطى أجازة ثلاثة أيام، بحيث لا يحدث أي تأثير سلبي على حركة التجارة الداخلية.

أشار فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، إلى أن بعض تجار الأدوات الصحية والسباكة قرروا إغلاق جزئي للمحلات والمخازن من صباح يوم الأربعاء 25 مارس 2020، لمدة أسبوع على الأقل، وذلك لمساعدة الدولة على تخطي الأزمة.

وأكد فوزي عبدالجليل، أن قرار الإغلاق يأتي للحد من من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يحتاج درجة عالية من المرونة لتخطي المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط، وكإجراء احترازي للحد من المعاملات البشرية.

من جانبه، قال المهندس متى بشاي نائب أول رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دعوة الشعبة لمنتسبيها وكافة التجار لإغلاق منشآتها تتسق مع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ولسلامة أعضاء ومنتسبي الشعبة، داعيا الجميع إلى الالتزام في منازلهم حتى تمر المرحلة بسلام.

بدوره، قال هيثم السميح نائب ثانِ لرئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرارات الثلاث التي اتخذت خوفا منا على منتسبي الشعبة من عمال وعملاء.

أما أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أكد ضرورة التزام التجار بقرارات الشعبة خاصة الإغلاق الجزئي للمنشآت والمحلات وتقليل ساعات العمل حتى لا تتفاقم الأزمة كما يحدث خارجيا في الدول الأوروبية.

وناشدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، منتسبيها بضرورة غلق المحلات والمخازن والشركات والمولات التجارية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم علي ان يتم مراجعة الامر بعد اسبوع.

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ان مناشدتنا التجار جاءت بعد أخذ رأي قطاع كبير وحرصا منا علي مساعدة الدولة في غلق ومنع اي اماكن للازدحام حرصا علي سلامة المواطنين.





وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ان القرار تبنته شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة وأيضا بصفته عضوا في الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية فقد قام بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي #خليك_في_البيت لحث الناس علي عدم النزول منذ حوالي 5 ايام.

قالت الشعبة إنها تدعم كل مجهودات الدولة في التخطيط والتنفيذ للتصدي لهذا الفيروس، مؤكدة أنها واثقة من خروج مصر من تلك الازمة أكثر قوة وأكثر تنظيما.