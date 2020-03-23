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رياضة

مروان محسن: لا أشارك بالواسطة .. وأحزن من معاملة الجماهير بالقطعة

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:52 م
حسام الحارتي
أكد مروان محسن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أنه خاض تحديات كبرى على الرغم من انهياره بعد تعرضه للإصابة بقطع  في الرباط الصليبي.


وقال مروان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": "إذا سجلت أصبح لاعبًا جيدًا، وإذا لم أسجل أكون سيئًا، وماذا عن المدربين الذين يدفعون بي في المباريات، أنا لا أشارك بالواسطة، وأحزن من معاملة الجماهير معي بالقطعة".


وتابع: "لا أريد ذكر محللين بأعينهم حتى لا أعطيهم أكبر من حجمهم، لكنهم يهاجمونني.. أنا صبور وأفعل كل ما في وسعي".


وأكمل: "المدير الفني رينيه فايلر يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد، وكل اللاعبين يشاركون على حسب المباراة، وطموحه كبير، ويعمل من أجل البطولات".
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