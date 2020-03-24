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رئيس هيئة قناة السويس: حجر صحي لكل السفن العابرة للقناة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل نجاح الهيئة فى التعامل مع سفينة ركاب إيطالية متجهة إلى إيطاليا وعلى متنها مصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر، على قناة "الاولى المصرية" :"قمنا بوضع أفضل المرشدين على القاطرة، ووضع فواصل، وعبرت بسلام وخرجت من بورسعيد ومتجهة الآن لإيطاليا".

وأكد أنه يتم إجراء حجر صحى لجميع السفن والكشف عليها، ومتابع البلاغات العالمية، مستطردًا :"نأخذ كافة الاحتياطات حيث يصعد المرشد مرتديا كافة التجهيزات وينفذ مهمته، ويتم الكشف عليه قبل صعود القاطرة وبعد نزوله منها".

وذكر أن هناك تباطؤا فى حركة الملاحة العالمية، ولكن لم نتأثر والمتوسط 53 سفينة يوميًا بمتوسط 3.3 مليون طن، مضيفًا :"تم إجراء الحجر الصحى على كافة السفن، والكشف الدورى على جميع العاملين المصريين والأجانب، ونعلم المشكلة وحجم خطرها، وسنساعد الدولة للقضاء عليها".
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