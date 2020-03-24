شريف إكرامي: فايلر رفض رحيلي.. ووجهتي المقبلة سأعلنها نهاية الموسم

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق كان ضد قرار رحيله عن النادي، مشيرًا إلى أنه سيُعلن وجهته المقبلة في الوقت المناسب.





وكان إكرامي أعلن في فبراير الماضي، عن قرار رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.





وقال شريف إكرامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "قضيت فترة طويلة لإتخاذ قرار رحيلي عن الأهلي، والقرار كان الأنسب بالنسبة لي".





وأضاف شريف إكرامي : "اجتمعت مع سيد عبد الحفيظ بعد قراري، وقال لي إني لاعب كبير ولي تاريخي وإني من المفترض أن أذهب وأتكلم مع الجهاز الفني قبل إعلاني".





وأوضح حارس الأهلي: "من الناحية الاحترافية مينفعش لاعب يمر عليه فترة انتقالات ولا يتم النقاش معه حول مسألة التجديد".





وأكمل: "لم أذهب للحديث مع الإدارة لأن الذي يربطني بالإدارة هو العقود واللوائح، أنا لم ألعب مع الأهلي لمدة عامين، لعبت تحديدًا 14 مباراة في 24 شهرًا".





وواصل إكرامي حديثه: "قررت الإعلان عن قراري في 1 فبراير لأن خلال تلك الفترة كان سوق الانتقالات انتهى، والحديث عن التجديد لم يتم فتحه معي بشكل رسمي أو ودي".





وبسؤاله عن رأي رينيه فايلر في قرار رحيله عن النادي: "تحدثت مع فايلر وكان هو الوحيد الذي يعرف قراري وكان ضد رحيلي، علاقتي به رائعة وتجمعنا علاقة احترام، وقال لي إن هذا مكاني وأن دوري مهم في الفريق، واستفسر عن توقيعي لنادي آخر".





وتابع إكرامي حديثه: "وضعي في النادي خلال هذه الفترة لا يجعلني استمر في الفريق، لأن هناك حارس رائع وهو محمد الشناوي ويلعب مع منتخب مصر، والاتجاه في النادي كان إن الشناوي حارس المنتخب فهو حارس الأهلي".





وعن صعوبة إتخاذه لقرار الرحيل عن الأهلي، قال إكرامي: "لو كان ملف التجديد لي فُتح، كان القرار سيكون صعبًا عليَ وكان من الوارد إني استمر مع النادي ولكن ليس بالأمر الأكيد، وتأخير فتح الملف سهَل الأمور عليَ في قرار رحيلي".





وقال إكرامي عن التوقيع لنادٍ آخر: "لم أذهب وأتحدث مع أي نادٍ، لأني احترم الأهلي وأعلم أن هناك جلسة معي في مارس، ولم يكن هناك نقاش معي حول التراجع في قرار رحيلي".





وشدد حارس الأهلي أنه سيُعلن وجهته المقبلة في الوقت المناسب: "تلقيت أكثر من عرض وليس من بيراميدز فقط، وسوف أعلن عن وجهتي المقبلة في الوقت المناسب".





وأتم إكرامي حديثه: "أنا لست لاعب ناشئ ولي استقلالية في الفريق، كابتن الخطيب لم يتحدث معي، الاتجاه في النادي كان إني أرحل، وشعرت إن رؤيتي كانت صحيحة".