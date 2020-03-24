الخطيب لم يجلس معي.. شريف إكرامي يتحدث عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

كشف شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي، عن وجهته المقبلة بعد قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.





وأكد إكرامي عبر قناة أون تايم، أنه لم يدخل فى مفاوضات مع اى نادي فى الفترة الحالية، لأنه احترم الأهلي و"كنت أعلم أن هناك جلسة معي في هذا الشهر، ولم يكن هناك نقاش معي حول التراجع في قرار رحيلي".





وشدد إكرامي، على انه تلقي أكثر من عرض وليس من بيراميدز فقط، وسوف أعلن عن وجهتي المقبلة في الوقت المناسب.



