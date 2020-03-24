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رياضة

رمضان صبحي يعترف بمشاجرته مع أليو بادجي ويكشف كواليسها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:32 ص
رمضان صبحي واليو
رمضان صبحي واليو بادجي
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حسن العمدة
كشف رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل واقعة المشادة بينه وبين أليو بادجي خلال التمرين.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم، إن المشادة التي وقعت بينه وبين بادجي لم تستغرق وقتا كثيرا ، وتم حل الأمر والتهدئة بينهما داخل غرفة الملابس.

وأَضاف أنه يستشير شريف إكرامي كثيرا في قراراته، ويسمع وجهة نظره باستمرار، مشددا علي انه مثل الجمهور تماما، فوجئ بقرار شريف إكرامي عن طريق السوشيال ميديا .

وأوضح: ننظر لشريف إكرامي بشكل مختلف، ونعلم أن قراراته يتخذها بعد تفكير كبير، وبناء على ما تربى عليه في الأهلي.

واختتم رمضان صبحي ، تصريحاته، بأنه سيحسم قرار البقاء او الرحيل عن الأهلي فى نهاية الموسم .
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