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رياضة

إعلامي يكشف عن شبهة فساد بالدوري السعودي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج، عبر برنامجه "الدوري مع وليد " المذاع على قناة SBC ، عن وجود شبهة فساد متورط بها عدة أندية خلال الفترة الماضية.

 

ونقل الفراج على لسان هيئة مكافحة الفساد، بأنها تعالج قضايا محالة من وزير الرياضة السعودي، بشأن عدة اندية، وتلك القضايا التي سيتم مباشرة التحقيقات بها، تشمل تهم وجود مصروفات بغير محلها، وتبديد واستغلال للميزانية.

 

يذكر أن الدوري السعودي "كأس الأمير محمد بن سلمان" يعد أحد أهم الدوريات بالمنطقة العربية ويضم عدد من نجوم الكرة العالمية بين صفوف أنديته.



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