AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هشام حطب يحسم الجدل حول تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:43 ص
هشام حطب
هشام حطب
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حقيقة تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأكد هشام حطب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن اللجنة لم تتلق اي خطاب رسمي من اللجنة الاوليمبية الدولية بشأن تأجيل الاولمبياد، مشيرا إلى ان المكتب التنفيذي اجتمع أمس وصرح احد الاعضاء ان الاولمبياد في طريقها للتأجيل.

وأضاف هشام حطب أن المنتخب الاوليمبي يسير وفق خطته المحددة ولن يغير أي شيء.

وتابع هشام حطب أن اللجنه الاوليمبيه لا تعترف بأي شيء غير رسمي، موضحا ان هناك متحدثا رسميا يعلن الأخبار.  

اما بشان تصريحات بعض الدول انها لن ترسل منتخباتها حال عدم التأجيل؛ فأكد أنها تعتبر وسيلة ضغط على اللجنه الاولمبيه الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوليمبية المصرية: طوكيو 2020 في موعدها رغم المخاوف من كورونا

حقيقة إلغاء دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو.. هشام حطب يوضح

هشام حطب: لم نتلق مراسلات تفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020

قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بعد وقف النشاط الرياضى فى مصر.. تفاصيل

هشام حطب: تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 أمر محتمل بسبب كورونا

هشام حطب يكشف عن حقيقة إقامة أولمبياد طوكيو 2020 فى موعدها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

#داوود_في_ذمه_الله.. حكاية أدمت قلوب وأبكت عيون ملايين العمانيين

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

الحقيقة الكاملة في أزمة أحمد فتحي والأهلي .. وساعات الحسم تقترب في أكتوبر

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

اخبار الفن.. صورة جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. أول صور لابنة ناهد جبر

ترامب يعلن نتيجة تحليل كورونا لسيدة أمريكا الأولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير