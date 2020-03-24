هشام حطب يحسم الجدل حول تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا





وأكد هشام حطب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن اللجنة لم تتلق اي خطاب رسمي من اللجنة الاوليمبية الدولية بشأن تأجيل الاولمبياد، مشيرا إلى ان المكتب التنفيذي اجتمع أمس وصرح احد الاعضاء ان الاولمبياد في طريقها للتأجيل.





وأضاف هشام حطب أن المنتخب الاوليمبي يسير وفق خطته المحددة ولن يغير أي شيء.





وتابع هشام حطب أن اللجنه الاوليمبيه لا تعترف بأي شيء غير رسمي، موضحا ان هناك متحدثا رسميا يعلن الأخبار.





اما بشان تصريحات بعض الدول انها لن ترسل منتخباتها حال عدم التأجيل؛ فأكد أنها تعتبر وسيلة ضغط على اللجنه الاولمبيه الدولية.

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حقيقة تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا.