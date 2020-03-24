توتنهام يقترب من ضم نجم ريال مدريد





وأكدت صحيفة ديلي اكسبريس الإنجليزية أن توتنهام يسعى لاستغلال تدهور العلاقة بين بيل وزين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد





وأضافت الصحفية أن هاري كين تلقي العديد من العروض لضمه خلال الميركاتو الصيفي وابرزها يوفنتوس الايطالي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي .





وتابعت الصحيفة أن توتنهام يسعى لضم بيل بمبلغ مالي أقل من 100 مليون يورو خاصة وأن الفريق سبق وأتم صفقة انتقال اللاعب للريال مقابل 87 مليون يورو.

كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن رغبة فريق توتنهام في التعاقد مع جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني خاصة مع امكانية رحيل هاري كين نجم الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.