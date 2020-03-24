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فن

لم أجد رجلا حقيقيا.. لماذا لم تتزوج الفنانة ميسرة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل الفنانة ميسرة اليوم 24 مارس بعيد ميلادها الـ 52، حيث دخلت المجال الفني في عام 2000 وما زالت مستمرة فيه، خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور، ولمعت في أدوار الإغراء.

ميسرة قالت في أحد اللقاءات التليفزيونبة إنها أصبحت حاليا على مشارف الأربعين وفرصتها في الإنجاب أصبحت ضعيفة جدًا، كما أن لديها قناعة أن قطار الزواج فاتها، ولم تعد تستطيع أن تتخلى عن حريتها من أجل الزواج.

ميسرة قالت إنها لم تتزوج في سن صغيرة لأنها قابلت رجالا مصابين بفصام في الشخصية ويقولون ما لا يفعلون، ولذلك قررت أنها إن لم تجد رجلا حقيقيًا مثل والدها يعطيها حريتها لن تتزوج أبدًا.

وأضافت أنها فكرت في تبني طفل، ولكن بسبب انشغالها الدائم بعملها ترددت حتى لا تظلمه معها.
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