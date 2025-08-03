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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة شقيق أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

رحمن علي كلاي
رحمن علي كلاي
القسم الرياضي

توفي رحمن علي، الشقيق الأصغر لأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، عن عمر ناهز 82 عامًا، وفقًا لما أعلنه مركز محمد علي في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأوضح المركز، وهو متحف غير ربحي مخصص لتكريم إرث محمد علي، أن الوفاة حدثت يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وولد رحمن باسم رودولف أرنيت كلاي، وكان يصغر شقيقه محمد بعام ونصف، وقد نشأ الاثنان معًا في الجانب الغربي من لويزفيل، حيث أمضيا طفولتهما في اللعب والمصارعة ورمي الكرة.

وكان رحمن شديد التعلق بأخيه الأكبر وسار على خطاه، ليصبح ملاكمًا محترفًا في فئة الوزن الثقيل بين عامي 1964 و1972.

وعقب اعتزاله، رافق رحمن شقيقه محمد في العديد من رحلاته، وشارك في تدريباته، وظل من أكبر الداعمين له طوال مسيرته، بحسب ما أكده المركز.

وعند وفاة محمد علي في عام 2016، وصفه رحمن بكلمات مؤثرة قائلًا: "كان شخصًا لطيفًا، محبًا، معطاءً، حنونًا ورائعًا".

وأصدر رحمن علي في عام 2014 كتابًا بعنوان: "هذا هو شقيق محمد علي.. حياتي على البطاقة السفلية"، شارك في تأليفه الصحفي المتخصص في الملاكمة هـ. رون براشير.

ونشر كتابًا آخر في عام 2019 بعنوان: "أخي محمد علي – السيرة الذاتية النهائية".

وفي بيان نعيه، قال ديفوني هولت، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز محمد علي: "لا يمكن سرد قصة محمد علي دون الحديث عن رحمن. لقد كان أحد أكثر الداعمين ثباتًا له، وعكست علاقتهما المعنى الحقيقي للأخوّة والدعم غير المشروط".

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