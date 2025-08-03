مدرب بروكسي: مصطفي شلبي أفضل من صفقات الزمالك الجديدة

أكد محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، أن مصطفى شلبي لاعب الأبيض السابق، أعلى فنيا من اللاعبين المتواجدين في مركزه في الوقت الحالي.

وقال حامد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: خلال مواجهة بروكسي والزمالك الودية، ولكن لم أرى لاعب يشبه مصطفى شلبي في إمكانياته.

وأضاف: مصطفى شلبي لاعب يمتلك إمكانيات هائلة، وأرى أنه أفضل من جميع الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.

وتابع: آدم كايد وعبد الحميد معالي لفتوا انتباهي خلال مباراة بروكسي والزمالك الودية، هناك مجموعة مميزة والكرة بدون منافسة من الاهلي والزمالك ملهاش طعم،

وواصل: تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ حول صفقات الزمالك الجديدة وأبلغت الصحفي أنه لسة بدري على اللاعبين الجدد، وفوجئت بهجوم حاد من قناة الزمالك، وأنا زملكاوي وعيلتي كلها زملكاوية وربما يكون حديث بسبب زعلي على نادي الزمالك

وأكمل: انظروا إلى صفقات الاهلي مقارنة بصفقات الزمالك، والمباريات الودية ليس مقياس مقارنة بالمباريات الرسمية، ومازلنا بحاجة إلى مزيد الوقت، وهناك مجموعة مميزة من اللاعبين في الزمالك وفي لاعيبة مشيت افضل من الموجودين ولكن أنا حزين على ما وصل إليه مستوى الزمالك