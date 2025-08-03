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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ 11 ميدالية.. تألق مصري في البطولة الأفريقية للبوتشيا 2025

منتخب البوتشيا
منتخب البوتشيا
محمد سمير

أسدل الستار على البطولة الأفريقية للبوتشيا - مصر 2025، المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي استضافتها مصر، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتمكن المنتخب الوطني من التتويج بـ11 ميدالية متنوعة في منافسات الفرق والزوجي، والفردي.

ونجح الفراعنة في حصد 8 ميداليات بمنافسات الفردي بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات، فيما توج بذهبيتين في منافسات الزوجي، وبرونزية في منافسات الفرق.

وحصل الزوجي، هناء الفار ومصطفى أبو سعدة على الميدالية الذهبية في فئة BC4.

فيما حصل الزوجي عبدالرحمن سعد ورحمة مصطفى على الميدالية الذهبية في فئة BC3.

وتمكن الفريق المكون من، تنسيم جودة فئة BC1، ومهند فوزي وإسلام المدلع فئة BC2، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات الفرق.

فيما جاءت ميداليات منافسات الفردي كالتالي:

فاز بالميداليات الذهبية كل من، رحمة هشام – فئة BC3، وهناء علام – فئة BC4، وسمير عبد المعز – فئة BC3، وتسنيم جودة – فئة BC1.

بينما توج بالميداليات الفضية كل من، مهند فوزي – فئة BC2، ومصطفى أبو سعدة – فئة BC4، وعبد الرحمن سعد – فئة BC3، ورحمة مصطفى – فئة BC3.

وجاء إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو فرق) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".

للبوتشيا البطولة الأفريقية للبوتشيا كأس العالم 2026 المنتخب الوطني

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