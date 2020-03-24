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رياضة

صحيفة تكشف سر تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:55 ص
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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محمد السعيد
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتأجيل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن، أمس، الاثنين، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لأجل غير مسمى.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن الأندية الكبرى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا رفضت اقتراح اليويفا باستكمال باقي أدوار المسابقة من مباراة واحدة بدلا من مباراتين.

وأضافت الصحيفة، أن اليويفا اضطر إلى تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بعد رفض اقتراح إقامة باقي الأدوار من مباراة واحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب الأوروبية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أعلن الأسبوع قبل الماضي، إيقاف باقي المباريات من دور الـ 16 بمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الثلاثين من شهر مايو القادم، على ستاد أتاتورك بتركيا.

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