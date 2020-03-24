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متسهروش كتير.. استشارى تغذية يوضح أسباب وطرق الوقاية من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 م
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور هشام الوصيف، استشارى التغذية العلاجية والسمنة: إن مشكلة فيروس كورونا هى سرعة إنتشاره، مشيرا إلى أنه فيروس ضعيف ولكن أعداد المصابين به كثيرة جدا.


وأضاف "هشام" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه على الرغم من عدم صدور أى علاج للفيروس، إلا أن هناك عددا كبيرا من المصابين يشفى منه، موضحا أن الشخص يستطيع التخلص منه على حسب قوة جهاز المناعة الخاص به.


وأفاد أنه كلما يتقدم الإنسان فى العمر المناعة الخاصة تقل وفرص الإصابة بأمراض أخرى مثل السكرى والضغط والقلب تزيد، لافتا إلى أن عدد الوفيات بكورونا أكثرها من كبار السن، إلا أن معدلات الوفاة لذلك المرض من 2 إلى 3% فقط.


ونصح المواطنين بضرورة البقاء بالمنزل نظرا لسرعة إنتشاره، متابعا أن كثرة تناول الطعام لدى الإنسان هى نتيجة البقاء فى المنزل لفترة طويلة، لذلك ينصح بممارسة الرياضة والإلتزام بمواعيد تناول الطعام، مؤكدا أن عدم النوم خلال ساعات الليل والسهر يساعد على التقليل من الجهاز المناعى.


وأكد أنه ينصح بتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة للأطفال مثل الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تناول المكسرات وحساء الخضروات وتجنب تناول المعلبات والأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة.

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