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محافظات

يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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يوسف رجب

بادر مواطن بسيط بشكل تلقائى، بوضع ميكروفون على سيارته النقل متجولًا بها فى شوارع مدينة فرشوط، لحث المواطنين على وقاية أنفسهم وأهاليهم من خطر فيروس كورونا المستجد.


بدأ المواطن جولته فى الشوارع الرئيسية بمدينة فرشوط، بداية من شارع المركز ومرورًا بشارع السوق وانتهاءً بالشوارع الجانبية التى تكثر بها المحلات و المقاهى.


واستخدم المواطن البسيط، كلمات وجمل عاميه تلقائية لتوصيل رسالته للمواطنين، من أبرزها" يا اخوانا اعملوا معروف لوجه الله اللى يشترى من السوق يروح على بيته وبلاش زحمة"، " اخوانا بتوع التكاتك أرجوكم متركبش أكتر من واحد معاك".


كما وجه رسائل لأصحاب المحلات و المقاهى " اخوانا بتوع المقاهى متخليش الناس جنب بعضيها علشان العدوى"، " أرجوكم حافظوا على نفسكم و أطفالكم و أهاليكم.


من جانبه أشاد بركات الضمرانى" مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، بالمبادرة البسيطة للمواطن الذى بدأها من نفسه، والتى لفتت انتباه الجميع لما تحمله من كلمات تلقائية بسيطة جعلت الجميع فى الشارع يستمع للرسائل التى يلقيها عليهم.


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يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط
يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط
يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط
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