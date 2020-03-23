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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمركز نقادة في قنا غدا

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:01 م
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
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يوسف رجب

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، في بيان لها اليوم الاثنين، عن فصل التيار الكهربائي، عن ٦ مناطق بمركز نقاده، غدًا الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠.


وأوضح بيان الوحدة المحلية، أن فصل التيار الكهربائي يشمل مناطق" كوبري دنفيق، قرقطان، اسمنت، بشلاو، ترعة صوص، عزبة طايع".


وأشار الييان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وسوف يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


وأهابت الوحدة المحلية، بمواطني المناطق المذكورة أخذ احتياجاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.


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