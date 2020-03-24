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حوادث

مصرع شابين في تصادم دراجة نارية ومقطورة بنجع حمادي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

لقي شابان مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، في تصادم بين دراجة نارية ومقطورة جرار زراعي بنجع حمادي.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز  شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع محمد أحمد محمود أحمد 29 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، وعلي عمران أحمد توفيق 17 عاما ، طالب "مقيمان بقرية الشاورية".


تبين أن المتوفيين كانا يستقلان دراجة نارية واصطدما، بمقطورة جرار زراعي بالقرب من قرية الشاورية، ما أدي إلي مصرعهما في الحال.


نٌقلت الجثتين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

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