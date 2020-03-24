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سيارات

شركة إطارات تطرح خدمة تعقيم السيارات بغاز الأوزون ضد كورونا في مصر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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اشرف عطية
في ظل انتشار فيرس كورونا في مصر فكرت شركة الاطارات الشهيرة Fit & Fix  تقديم خدمة جديدة من نوعها في مصر لتتماشي مع الوضع الراهن في مصر و العالم و هي خدمة تعقيم السيارات ضد فيروس كورونا المستجد لانها تري ان سلامة الموطنين من ضمن اولوياتها حيث لا تقتصر السلامة علي بيع الاطارات لتفادي وقوع حوادث فقط بس انها اخذت علي عاتقها سلامة المواطنين ضد انتشار الفيرس .


واعلنت الشركة انها تقدم الخدمة ليس فقط في فروعها بل هي ايضا تدعم توجهات الدولة في التزام المواطنين البقاء في المنزل فقررت طرح هذه الخدمة دليفري الي باب المنزل لان سلامة المواطن تهمها بشكل كبير فلا داعي لمغادرة المنزل و الذهاب للفرع بل يمكنك طلب الخدمة هاتفيا .

 

 توفر الشركة سيارات متخصصة يمكنتها التنقل من مكان لاخر و هي مجهزة للغسيل و التعقيم فبمجرد غسيل السيارة داخليا و خارجيا تقوم باستخدام مادة تحتوي علي نسب عالية من الكحول تقتل الفيروسات و هذه المادة امنة علي اجزاء السيارة الداخلية و الخارجية و تستخدم ايضا غاز الاوزون الذي يقضي تماما علي اي فيروسات سواء كورونا او غيرها من الفيروسات التي تضر بصحة الانسان 

 


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