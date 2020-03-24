التغذية السليمة لمكافحة الأمراض وتقوية المناعة أمام كورونا.. فيديو

قال الدكتور إسلام الزيادي، أخصائى التغذية العلاجية ،إن على الفرد تناول ثلاث وجبات يوميًا ويفصل بينهما وجبات صغيرة تفضل ان تكون مشروبات دافئة لقتل الميكروبات والفيروسات مثل الجنزبيل.





واضاف الدكتور إسلام الزيادى ، من خلال حواره ببرنامج " صباح الورد المذاع على فضائية " ten " أنه مع تقليل الحركة لابد من تقليل الوجيات ، منوهًا غلى ان العيش و الارز لابد من تقليلهما فى وقت الجلوس فى المنزل بنسبه 50% على الاقل.





أخصائى التغذية العلاجية ، الى انه لابد من ا لحفاظ على الصحة والوزن المناسب خلال هذه الفترة ، موضحًا ان البروتينات النباتية والحيوانية لابد ان تحافظ على كمية تلك البروتينات فى الجسم . واشار





وتابع انه لابد من تقلبل كمية الكربوهيدرات حتى لا يتحول الى دهون بالجسم ، موضحًا ان في الافطار يفضل تناول رغيف واحد او رغيف ونصف فقط وعند تناول المكرونات و الارز فى وجبه الغداء لا نزيد على 6 ملاعق منهما



