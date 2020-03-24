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حوادث

ضبط مصنع كمامات ومستلزمات طبية مخالفة بمنيا القمح .. صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:33 م
ضبط مصنع لإنتاج الكمامات
ضبط مصنع لإنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،بالتنسيق مع رجال هيئة الرقابة الإداية والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومديرية التموين، من ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة بمركز منيا القمح، لانتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام حملة مشتركة من الرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومباحث التموين بالشرقية، لمتابعة المصانع، وتم  ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لانتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح بالإنتاج به ٢ توب قماش أزرق مخصص لملابس العمليات باجمالي ٣٦٠٠ متر، و  ١٥٠٠ بالطو أزرق و ٢٠٠٠ كاب أزرق للراس و  ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات و ٥٠٠ ملاية تحت التصنيع و ١٠ ماكينات خياطة تفصيل و ٢ ماكينة خياطة تطريز وجميعهم غير مدون عليهم اية بيانات.

 

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز منيا القمح.

 

ومن جانبه فقد قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، حملة لتوعية المواطنين والعاملين اثناء تواجدهم أمام ماكينات الصرف الآلي بمدينة الزقازيق ، تزامنًا مع موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ، يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، والفرق الوقائية بالمديرية .

 

قدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عند ماكينات الصرف الآلي ، وداخل البنوك ، وأكد على أهمية ترك مسافة كافيه بين المواطنين أثناء الإنتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر ، كما تم التأكد من وضع ملصقات توعوية للمواطنين ، لتجنب إنتشار العدوي ، حفاظا علي الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة .

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحد من التجمعات ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين .

 

وتهيب مديرية الشئون الصحية المواطنين بمحافظة الشرقية بالتكاتف والترابط لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة ، والإلتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية بالمنازل ، وعدم التجمع في الأماكن العامة والخروج إلا في حالة الضرورة ، مع ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مواطن وأخر ، لتجنب إنتشار العدوي ، حفاظًا علي صحتكم ، وصحة أبنائكم وأقاربكم ، وحفاظًا علي مصرنا الغالية ، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم .

ضبط مصنع كمامات ومستلزمات طبية مخالفة بمنيا القمح .. صور
ضبط مصنع كمامات ومستلزمات طبية مخالفة بمنيا القمح .. صور
ضبط مصنع كمامات ومستلزمات طبية مخالفة بمنيا القمح .. صور
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