السكرتير العام للدقهلية يتفقد موقع عربة قطار خرجت عن القضبان..صور

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء فور تلقيه اخطارا بخروج احدى عربات القطار القادم من كفر الشيخ متجها الى مدينه شربين بالدقهلية عن القضبان امام قرية بسنديلة بمركز بلقاس بتكليف سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة بالانتقال على الفور الى موقع الحدث لمتابعة التداعيات .





واوضح السكرتير العام ان القطار المشار اليه رقم عربه الجرار 3844 والسيارة التى خرجت عن القضبان تحمل رقم 15959 ولاتوجد ايه خسائر بشرية واضاف السكرتير العام انه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد بطنطا لرفع العربة والجرار وذلك لتيسير حركة الخط المذكور امام القطارات.





ووجه المحافظ للمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من رفع القطار واخلاء الخط امام حركة القطارات ذهابا وعوده .





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإدارة النجدة بخروج قطار قادم من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية متجها لمدينة شربين عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة.





وبانتقال ضباط المباحث ومسئولي الحماية المدنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن القطار يحمل رقم 3844 و يضم 7عربات وفوجئ سائق القطار انحراف القطار عن مساره نتيجة تعطل التحويلة واصطدامه برصيف محطة بسنديلة.





فيما انقذت العناية الالهية الركاب حيث إن القطار كان في مرحلة تهدئة السرعة لدخوله المحطة فيما لم يسفر الحادث عن اى اصابات او خسائر فى الارواح وتم انزال جميع الركاب والاطمئنان على سلامتهم.