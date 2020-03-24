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أخبار العالم

مغادرة أولى الرحلات الجوية الاستثنائية لإعادة عراقيين من مصر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:45 م
الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية
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أ ش أ
غادرت أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، مُتجهة إلى العاصمة بغداد، على متنها نحو (٢٦٣) مواطنا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى مصر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، إشادته بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة إستجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية، مشيرا إلى أنه تم التحضير أيضا لتسيير رحلة جوية إستثنائية أخرى غد الأربعاء.

كانت السفارة العراقية بالقاهرة استنادا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارات المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، تسيير أولى الرحلات الإستثنائية، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر الشقيقة إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية.
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