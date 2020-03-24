مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بحادث تصادم بالأقصر

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين إثر اصطدام سيارة أجرة بأخرى نقل بالأقصر.





تلقي اللواء ايمن راضي مدير امن الأقصر اخطارا من مركز شرطة الأقصر يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر عنها مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.





وتبين أن المتوفي هو "عبد الرؤوف.ع.م" 54 سنة ، والمصابين هم "عبد الناصر.ع.ح" 51 سنة، و"حسن.ا.ا" 40 سنة، و"عبد السلام.م.ع" 61 سنة، و"عبد الهادى.م.ك" 32 سنة، و"بها.م.أ" 49 سنة،و"عيد.م.أ" 35 سنة، و"محمد.ح.ا" 30 سنة، و"خالد.م.أ" 24 سنة، و"بسطاوى.م.أ" 25 سنة، و"باتعة.أ.ع" 41 سنة، و"عبد الله.ص.أ" 15 سنة، و"نجاح.أ.م" 53 سنة، و"عيد.ب.ت" 65 سنة، و"أحمد.م.أ" 25 سنة، و"أحمد.م.ا" 25 سنة.





تحرر محضر بذلك وتم نقل المصابين لمستشفي الأقصر العام لتلقي العلاج واخطرت النيابة لتولى التحقيقات .



