بوابة الأزهر .. كيفية الاستفادة من المكتبة الإلكترونية لجميع المواد

كشف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عبر بوابة الازهر الالكترونية ، عن تفاصيل امتحانات نهاية العام للشهادات المختلفة بالمعاهد الأزهرية.









وأكد وكيل الأزهر، على بوابة الازهر الالكترونية ، أنه تقرر الاعتداد في تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثاني الابتدائي، بالتقييم السابق على تعليق الدراسة، باستخدام استمارات التقييم المطبقة في هذه الصفوف، أما الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، فسيكون التقييم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.









وأشار إلى أن معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد).









وأوضح، أن الفريق الطلابي يختار موضوع المشروع البحثي لكل مادة من بوابة الازهر الالكترونية ، تحت إشراف معلم المادة، ويتولى إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية، وما يتراوح بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتي كلمة للمرحلة الثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.









وأشار الشيخ علي خليل إلى أن هناك مكتبة إلكترونية على بوابة الازهر الإلكترونية تضم المواد العربية والشرعية والكتب والخطط الدراسية والحلقات التعليمية، وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يتيح لطلاب الأزهر الدخول على موقع بنك المعرفة، والاستفادة من المكتبة الإلكترونية في المواد الثقافية التي يشترك في دراستها طلاب التعليم الأزهري والعام.









وأكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، ومعهد العلوم الإسلامية، وإعدادية وثانوية البعوث، في المواعيد المقررة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وقد بدأت الإدارة المركزية للامتحانات وضع التصور المناسب لتوزيع الطلاب على اللجان؛ بما يتواكب مع الظروف الاستثنائية الحالية.



