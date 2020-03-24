AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيماء سيف تداعب جمهورها: "هتبقوا تخان زيي" .. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:12 م
شيماء سيف
شيماء سيف
Advertisements
شروق إبراهيم-محمد نحلة

داعبت الفنانة شيماء سيف الجمهور، وعلقت على جلوسهم فى المنزل فترة طويلة هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".


ونشرت شيماء سيف فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت من خلاله :" أكتر حاجة عجباني فى اللى بيحصل ده أنكوا هتبقوا تخان زيي".


كانت الفنانة شيماء سيف نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام . 


وظهرت في الصورة بصحبة الاعلامى المعروف رامى رضوان، وكتبت عليها "رامى العسل كله"، وذلك بعد ان حلت الفنانة  شيماء سيف، ضيفة على برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc، في تمام العاشرة مساءً.
View this post on Instagram

🐧🐿😂😂😂😂😂😂😂

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شيماء سيف تصيب زوجها بالفزع بسبب فيديو من غرفة نومها

الليلة..الفنانة شيماء سيف في ضيافة رامي رضوان على dmc

بـ الأسود القصير.. شيماء سيف بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

العسل كله .. شيماء سيف تداعب رامى رضوان .. شاهد

راندا البحيرى لـ مجدي يعقوب: مبروك يا أحسن دكتور في العالم

أمير كرارة لمجدى يعقوب بعد تكريمه بدبى: ربنا يطول فى عمرك

ترشيحاتنا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

وداعًا كورونا.. فرنسا تزف بشري سارة عن دوائين للفيروس القاتل

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

كورونا.. صور مرعبة من صربيا.. وتحركات عاجلة

ننشر بيان مجلس الوزراء بفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

بعد إعلانه التوصل لتركيبة علاج لـ كورونا .. مدير الطب البيطري بالأقصر: الخوف يزيد نسبة الإصابة بالفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز

رولز رويس rolls royce تطلق شبكة تواصل مخصصة لعملائها محمد رمضان واحد منهم.. فيديو

تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة .. شركات لجمع القمامة بحي جنوب .. ومؤسسة أبو العينين تنفذ حملة للتوعية ضد كورونا من منزل لمنزل.. صور