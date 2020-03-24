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اللي مش هيحترم القانون ذنبه على جنبه .. رسالة مهمة من أحمد موسى للمصريين خلال حظر التجول .. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:23 م
الإعلامى أحمد موسي
الإعلامى أحمد موسي
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار حظر التجول الذي سيبدأ في تمام الساعة 7 مساء غدا "مفيهوش هزار مش هقول أى كلام أخر 7 يعنى 7 وبقولك من بدرى هيتم اجراءت قانوية لازم تكون 7  فى بيتك".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد "اوعى تعمل نفسك ظريف وذكي بحذرك بدل المرة 10 والداخلية ستطبق القانون على الجميع ماعدا الجهات المعروفة بسب الاعمال.

وتابع الإعلامي أحمد موسى  "ميبقاش دمك خفيف بكرة والامور فيها قانون واجراءات حماية بلد وشعب وامن وسلامة الـ 100 مليون 
ايا كان عددك الداخلية مش هتهرج والداخلية مسئولة امام الشعب بتطبيق القانون وتامين المشستشفيات وتحقيق الانضباط وعدم تواجد اى شخص بعد الساعة 7".

وأشار أحمد موسى أن الداخلية مسئولة مسئولة كاملة بدءا من وزير الداخلية حتى أصغر جندي فيها وغرف العمليات ومديريات الأمن والعمليات الخاصة والشركة النيلية واجراءات ستكون على أعلى مستوى.

وقال الإعلامي أحمد موسى أن "الكلام كان واضح من رئيس الوزراء وسيتم تطبيق القانون بقوة "اللي مش هيحترم القانون ذنبه على جنبه"
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