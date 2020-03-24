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أخبار البلد

أخطر من كورونا.. إعلامية كويتية تفند دعوات التكبير التى انطلقت في 4 دول عربية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:35 م
مصر - الكويت
مصر - الكويت
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ميـــس رضــا

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة في الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية؛ من الانسياق وراء دعوات التكبير التي انطلقت أمس فى أربعة دول عربية (الكويت، مصر، تونس، المغرب)، لافتة إلى أن وراءها تنظيم الإخوان حيث تمت بترتيب مسبق فى مكاتب الإرشاد الإخوانية.

 

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الدعوات  حيلة جديدة ومدبرة، الهدف من وراءها إحداث البلبلة وإرباك  أجهزة الأمن وضرب الاستقرار لعم الفوضي ، مشيرة إلى الدعوات التى انطلقت في محافظات الفراونية والسالمية فى الكويت سرعان ما سيطرت عليها أجهزة الأمن، لتكشف الأمر بأنه لعبة مدبرة ومحاولة اختراق من قبل إخوان الكويت وبعض الإخوان لجاليات عربية موجودة على أرض الكويت.

 

ولفتت الرشيد، إلى ليس من الصدفة أن الدعوات تتزامن مع دعوات الأخونجية معتز مطر ومحمد ناصر التى روجوا لها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعى  فقد تمت بتنسيق مسبق معهم ، مشيرة إلى أن ما حدث مؤشر خطير ولن يتكرر وما حدث من فرض حظر التجوال ضربة قاصمة لأفكار الفوضى الخلاقة.

 

وناشدت "الرشيد"، كل المواطنين والمقيمين على أرض الكويت وكذلك الجميع فى مصر بالإلتزام بالمنازل وعدم الخروج لسلامتهم وسلامة الأخرين.

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