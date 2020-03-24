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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي : سنهرم فيروس كورونا الشهر القادم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:52 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة الفيدرالية تستخدم كل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية اللازمة إلى المتضررين في الولايات المختلفة.

وأضاف دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليوم ، إنه تم تقديم ملايين الأقنعة وأجهزة التنفس في مختلف الولايات ، مشيرا إلى أن بلاده ستحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم.

وأضاف أن فيروس كورونا يستهدف 170 دولة ، مشيرا إلى أن بلاده ستقر أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ بلاده.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قيود الفيروسات التاجية الجديدة الموجودة مؤخرًا ، قائلًا إن علاج المرض يجب ألا يكون أسوأ من المشكلة نفسها.

وقال ترامب إنه يعتقد أن المزيد من الناس سيموتون إذا لم ترفع القيود المفروضة على نظام كوفيد 19 في الولايات المتحدة قريبًا.

وقال ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إنه "يحب أن تنفتح البلاد وتتوق إلى الذهاب بعيد الفصح" ، والذي سيتم الاحتفال به في 12 أبريل ، مضيفًا أنه منح البلاد بالفعل أسبوعين لمحاولة إبطاء الفيروس.
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