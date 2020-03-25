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تكنولوجيا

من المنزل.. كلارا تخبرك إذا كنت مصابا بـ كورونا أم لا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:01 ص
من المنزل..كلارا
من المنزل..كلارا تخبرك اذا كنت مصاب بكورونا أم لا
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قسم التكنولوجيا
وسط الضغوط التى تتعرض لها وحدات الرعاية الصحية عالميًا بسبب تزايد عدد مصابى فيروس كورونا يوما بعد يوم، ابتكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبوتا جديدا، أسمته كلارا ، يستطيع تقييم الأعراض التي يواجهها الشخص ومدى خطورتها، وما إذا كان يحتاج لاستشارة طبية عاجلة.

و قامت تلك المراكز بتطوير الروبوت الخاص باستخدام التكنولوجيا التى طرحتها مايكروسوفت فى وقت سابق حول الروبوتات المستخدمة فى مجال الرعاية الطبية، بحيث تقوم بتحديد الإجراء الذي يتعين على الشخص اتباعه، وتوفير كل المعلومات اللازمة له فى هذا الصدد، فضلًا عن كيفية توفير عوامل الأمان فى المنزل.

من جانبها، أوضحت مايكروسوفت أن المراكز الأمريكية قررت الاعتماد على الذكاء الاصطناعى بهذه الطريقة لمساعدة العاملين فى مجال الرعاية الصحية على عدم الانشغال بالرد على كل الأسئلة، ومن ثم توفير أوقاتهم  للحالات الحرجة، التى تحتاج رعاية حقيقة، فضلًا عن تقليل الضغط على النظم الصحية الأمريكية فى ذلك الوقت العصيب.

وتابعت أن كلارا يجيب على أكثر من مليون رسالة يوميًا من الأشخاص المعنيين بكورونا، مشيرة إلى أن الرسائل قد تزداد أكثر بكثير فى الفترة القادمة، وأكدت أن الخدمة موجودة بالفعل فى تسعة أنظمة صحية حول العالم، فضلًا عن 20 آخرين سينطلقون قريبًا عبر الانترنت.

و بالرغم من أن كلارا يوفر روابط لرواده للحصول على معلومات أكثر بشأن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، والوصول لأقرب مركز رعاية صحية، إلا أنه يعجز عن تشخيص الحالات أو توفير معلومات عن الأماكن التي يمكن فيها اختبار الإصابة بالفيروس.

ولا تعد تلك السابقة الوحيدة التى اتخذتها مايكروسوفت فى مجال مكافحة كورونا، إذ إنها أطلقت فى وقت سابق متتبعا للفيروسات Tracker بإستخدام محرك Bing الخاص بها، كما عملت مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Facebook و Google و LinkedIn و Reddit و Twitter و YouTube من أجل مكافحة المعلومات الخاطئة حول الفيروس التى يتم الترويج لها عبر منصاتهم الاجتماعية.

 
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