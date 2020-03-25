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بين الناس

التزاماً بتعليمات الحكومة.. شوارع وسط البلد خالية من المواطنين.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
شهدت عدد من شوارع وسط البلد بمحافظة القاهرة فراغا تاما من المواطنين بعد التزامهم بقرارات مجلس الوزراء بعدم النزول الشوارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
ورصدت عدسة "صدى البلد" خلو الشوارع والميادين الرئيسية بوسط البلد من المواطنين والتي كانت تكتظ بهم قبل ظهور فيروس كورونا المستجد بمصر.

وأقر مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء وحتي السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس او الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدةـ كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 80 حتى الآن. 
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