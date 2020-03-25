الفقى: لا توجد دولة في العالم قادرة علي مواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عمر الفقى، استشاري الأبحاث الإكلينيكية و المناعة وزميل هيئة الدواء الأمريكية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف الدكتور أشرف عمر الفقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة تجاوز الـ 500.

وأشار الدكتور أشرف عمر الفقى، إلى أن الولايات المتحدة قامت باتخاذ إجراءات احترازية خوفًا من زيادة عدد الوفيات.

وأوضح الدكتور أشرف عمر الفقى، أنه: لا توجد دولة في العالم قادرة على مواجهة فيروس كورونا، كاشفًا أن الجميع يعمل على التوصل لعلاج لفيروس.